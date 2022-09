Terminata l’estate, il gossip nostrano continua a riempire rotocalchi e quotidiani. A lanciare la “bomba”, questa volta, è Novella 2000. I paparazzi del settimanale hanno immortalato Flavia Vento in compagnia di quello che ha tutta l’aria di essere Tom Cruise. Scoop. Scortata da una barca privata, la showgirl sarebbe salita sul lussuoso yacht del divo di Hollywood protagonista di “Top Gun”. Un appuntamento tra sorrisi e chiacchiere a coronamento del suo sogno: incontrare il celebre attore. La soubrette, infatti, non ha mai nascosto di avere un debole Cruise. Anzi, a causa della sua grande ammirazione è anche caduta in una truffa. Attraverso Twitter e poi in televisione, Vento ha confessato di aver scambiato messaggi sui social con un falso Tom Cruise, salvo accorgersi dell’inganno, mesi più tardi, per una richiesta di denaro da parte impostore. Adesso, sembra aver realizzato il suo desiderio di incontrarlo.