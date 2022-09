Non basta Matteo Renzi per riempire la piazza scelta dal Terzo Polo per chiudere la campagna elettorale a Milano. In piazza XXIV maggio, alla Darsena, il leader di Italia Viva parla di fronte a qualche centinaio di persone attaccando ancora una volta il reddito di cittadinanza: “È uno strumento per acquisire consenso e per farci campagna elettorale, Conte fa voto di scambio con i nostri soldi”.