AAA cercasi il chihuahua di Paris Hilton. Diamond Baby ha approfittato di una porta lasciata aperta dai traslocatori ed è scomparso nel nulla, facendo piombare l’ereditiera nella disperazione. È successo nei giorni scorsi a Beverly Hills, il quartiere vip di Los Angeles, come ha raccontato la stessa Paris Hilton in un post su Instagram in cui ha lanciato un appello, annunciando una lauta ricompensa a chi riporterà la cagnetta a casa. “E’ così incredibilmente difficile per me postare perché sono a corto di parole“, esordisce. “Diamond Baby è scomparso da mercoledì scorso. Ero a un servizio fotografico e stiamo traslocando casa, uno dei traslocatori deve aver lasciato una porta aperta. Abbiamo assunto un investigatore di animali domestici, un sensitivo di animali domestici e ora stiamo cercando di trovare droni per cani. Sto facendo tutto il possibile per riaverla. Chiunque abbia mai amato un animale domestico e perso un animale domestico capirà questo dolore che sto provando. Il mio cuore è spezzato. Sono in lacrime, triste e depressa“, si sfoga Paris Hilton.

“Sento che una parte di me è scomparsa e niente è il lo stesso senza di lei qui. Diamond Baby è il mio tutto, davvero come una figlia per me – prosegue l’ereditiera nel suo post -. Eravamo inseparabili, lei era la mia migliore amica e sempre al mio fianco. Ho avuto paura di pubblicare un appello al pubblico per lei perché le persone possono essere crudeli e mi preoccupo per la sua sicurezza ma sono disperata e più passa il tempo, più mi sento che sia probabile che nessuno la riporti indietro. Se hai qualche consiglio su dove si trova Diamond Baby o se ti sembra di averla vista, contatta l’indirizzo email: finddiamondbaby@gmail.com. Ci sarà una grande ricompensa per il suo ritorno e NESSUNA domanda sarà fatta. Per favore, per favore, invia un’e-mail se sai QUALCOSA e per favore tieni d’occhio il mio bambino”, conclude.