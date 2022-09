Sì, il triangolo Adam Levine l’aveva considerato. Non si spiega altrimenti il fatto che abbia a lungo corteggiato un’altra donna quando era già sposato e addirittura aspettava da lei un bambino. Messaggi su messaggi, dal tenore inequivocabile. Così adesso la bufera si abbatte sull’ex frontman dei Maroon 5, che sta appunto aspettando un figlio (il terzo) dalla moglie ed è costretto adesso a giustificarsi: “Ho passato il limite parlando con una donna in modalità flirt. Ma non ho mai tradito mia moglie, mi pento di quello che ho fatto”. È la verità? Oppure una retromarcia di rito per salvare la famiglia?

Per capire qualcosa di più in questa vicenda bisogna fare un passo indietro. E per fare un po’ d’ordine bisogna partire dai protagonisti. Lui Levine, 43 anni, è stato il cantante di una delle pop band di maggior successo degli Usa, con 135 milioni di copie vendute. La moglie Behati Prinsloo Levine, che di anni ne ha 34, è una supermodella namibiana. Dal 2009 al 2019 è stata uno degli angeli di Victoria’s Secret, il celebre brand di intimo. E poi c’è Sumner Stroh, 23 anni, la (presunta) amante. Modella anch’essa e influencer su TikTok, può contare su un seguito di più di 439 mila follower.

Il finimondo non si scatena per un capello biondo, ma per una serie di messaggini sul cellulare. Un esempio, mostrato da Sumner: “È irreale quanto sei fot*utamente sexy. È come se mi facessi impazzire. Sei 50 volte più sexy di persona“. E non è l’unico. Lo mostra al mondo per rivalsa, per vendetta, per cattiveria? No. C’è infatti un altro messaggio che le fa rizzare i capelli in testa. Dopo una pausa di qualche mese, Levine le scrive: “Ok, domanda seria. Sto per avere un altro bambino e voglio davvero chiamarlo Sumner. Ti va bene? Sono molto serio”. Sumner. Proprio come lei.

La giovane non ci vede più e spiattella tutto su Tik Tok: “Avevo una storia segreta con un uomo sposato con una supermodella di Victoria’s Secret. All’epoca ero giovane e ingenua. E voglio dire: sinceramente, mi sono sentita sfruttata. Non avevo la visibilità che ho ora, quindi sono stata manipolata molto facilmente“. La conclusione? “Sono imbarazzata di aver avuto un coinvolgimento con un uomo che ha tanta mancanza di rispetto. Vengo allo scoperto perché sono stata manipolata, la mia morale compromessa”. Lui lascia passare qualche ora, poi si affida a una torrenziale dichiarazione su Instagram. Il senso? Ho fatto lo scemo con quella ragazza, ma non c’è stato nessun tradimento fisico. Sembra arrampicarsi un po’ sugli specchi, ma scrive così:

“Voglio chiarire. Sono stato avventato a parlare con chiunque non fosse mia moglie in qualsiasi modalità di flirt. Non ho avuto una relazione, ma comunque ho superato i limiti in un periodo della mia vita di cui mi pento. È stato inappropriato. Ne ho parlato e ho fatto i passi per rimediare con la mia famiglia“. Poi il pentimento assume toni sempre più struggenti: “Mia moglie e la mia famiglia sono tutto ciò di cui mi importa nel mondo. Essere ingenuo e stupido al punto da mettere a rischio l’unica cosa a cui tengo è stato il più grande sbaglio che potessi fare. Non lo farò mai più. Me ne assumo piena responsabilità. Supereremo questo momento. E lo supereremo insieme”.

Qual è l’epilogo della vicenda? Sumner è stata travolta dagli insulti di centinaia di odiatori: “Dovevi stare zitta, così hai rovinato una famiglia”. A dar man forte all’amica è intervenuta anche un’altra modella, Emily Ratajkowski: “Se sei tu quello che ha una relazione, sei tu quello che è obbligato a essere fedele“. Parla per pura solidarietà? O per coinvolgimento personale? Anche lei ha un bambino e si sta separando dal marito. Si sussurra per l’infedeltà. Di lui.