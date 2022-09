Ieri, lunedì 19 settembre, tutto il mondo si è fermato per dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. Una celebrazione organizzata nei minimi dettagli, con un protocollo rigorosissimo messo a punto da almeno 20 anni. Anche noi abbiamo seguito minuto per minuto questa lunga giornata iniziata alle 12 ora locale e terminata alle 22:30. Sono stati tanti gli ospiti e Capi di Stato presenti per omaggiare la Sovrana più longeva di sempre. Dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente della Francia Macron fino all’ex Premier britannico Boris Johnson. Insomma, tante personalità di spicco che di certo non sono passate inosservate nella giornata di ieri. Tra loro in chiesa è stata avvistata anche la celebre star della serie tv Grey’s Anatomy, Sandra Oh.

Per quale motivo? L’attrice canadese di origini sudcoreane è stata nominata a giugno 2022 Ufficiale dell’ordine di Canada, la seconda più alta onorificenza del Paese. Sandra per oltre 10 anni ha interpretato nel medical tv il personaggio di Cristina Yang, grazie al quale ha potuto collezionare un Golden Globe e un Emmy. Proprio nel 2018 è risultata essere la prima donna di origini asiatiche ad essere nominata per un Emmy come attrice protagonista in una serie drammatica. Poi, all’improvviso, Sandra Oh ha ricevuto la più alta onorificenza civile del Canada per “la carriera artistica ricca di memorabili ruoli teatrali, televisivi e cinematografici in Canada e all’estero”. Oh, 51 anni, ha quindi presenziato alla cerimonia funebre di Sua Maestà accompagnata da una delegazione canadese guidata dal premier Justin Trudeau. Delegazione che includeva nei vari detentori e Ordini Cavallereschi anche il campione olimpico di nuoto Mark Tewksbury e il musicista Gregory Charles.