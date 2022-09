Carlo III non nasconde le lacrime. Non ci riesce e nemmeno Harry che cammina senza divisa (l’avrebbe tanto voluta ma non essendo più un “working royal” non gli è stata concessa un’ulteriore deroga, dopo quella della veglia). Harry, accanto alla moglie Meghan Markle. Harry che con la nonna, la regina Elisabetta II, aveva un rapporto speciale: riusciva persino a farla ridere in pubblico. E come detto da Andrew Morton, uno dei massimi esperti di Royal Family, a Repubblica, tra Harry e William “appena finiranno le commemorazioni, Meghan e Harry torneranno in California e tutto tornerà più o meno come prima. Tutto dipende da cosa ci sarà nella biografia che Harry si appresta a pubblicare”. Già, il libro atteso e temuto. Una tassello del percorso che piano piano ha allontanato Harry e Meghan Markle da Londra. Che ha portato Harry a sembrare così solo in mezzo a una famiglia che prima era il suo centro. Oggi però non c’è tempo per pensarci: la commozione è profonda. Durante la lettura di un brano della scrittura affidata alla baronessa Patricia Scotland, alta diplomatica britannica e segretaria generale del Commonwealth, si è visto il principe Edoardo, quartogenito della sovrana, asciugarsi vistosamente qualche lacrima dagli occhi con un fazzoletto bianco. Edoardo siede nella primissima fila, al lato del catafalco su cui è appoggiata la bara di sua madre, accanto a re Carlo con la consorte Camilla; alla principessa Anna, secondogenita reale con il consorte Tim Laurence; e alla propria consorte Sophie.