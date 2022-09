Scambiata per un uomo e rimproverata per essere entrata nel bagno delle donne. A raccontarlo è Sharon, conosciuta sui social con il nickname tsk.sha. “Sono stata cacciata dal bagno delle donne, ovvero il mio bagno. Ora vi spiego”, ha esordito in un video pubblicato ieri 18 settembre e che è già diventato virale. Poi la ragazza ha raccontato tutto nei dettagli: “Ero al bar dell’Esselunga, ho fatto colazione e sono andata al bagno. Vado al bagno delle donne e sento la guardia, dietro di me, che urla: ‘Ehi, ehi, il bagno. Hai visto il bagno?’. Vado e faccio tipo il castello di carta igienica perché mi fa schifo fare i bisogno in un bagno pubblico“. In seguito Sasha ha spiegato che la porta del bagno non toccava il pavimento, ma c’era un po’ di spazio. Quindi l’addetto alla sicurezza avrebbe detto ad un collega: “Ma cosa starà facendo?”. “Mi giro, mi abbasso i pantaloni e mi accuccio. A quel punto sento che dicono: ‘Ah, sta ca**ndo’. Proprio una maleducazione incredibile, poi tutto il tempo con questa guardia fuori. Esco per lavarmi le mani e trovo la guardia che mi aspetta e indica la porta del bagno dicendomi: ‘Hai visto in che bagno stai andando?’. Io ho detto di sì e questo qua insisteva”. Infine la ragazza, delusa ed arrabbiata, ha concluso lo sfogo: “Aveva anche chiamato il suo capo, poi mi guarda e fa: ‘Ah, sei una donna?‘ e se ne va via. Io, sconvolta, esco. Mi rincorre l’altra guardia e mi fa: ‘Guarda mi scuso per il mio collega, per la maleducazione. Aveva visto qualcuno con i capelli corti…‘. Sì, scusa ma come ti permetti? Se fossi stato un ragazzo, una ragazza trans? Ma comunque, se anche avessi sbagliato bagno come ti permetti a stare davanti alla porta, a guardare sotto lo spioncino per vedere cosa sto facendo. E poi neanche a venire a chiedere scusa? È dovuto venire il collega. Eppure lui mi ha visto dopo. Anzi, mi ha guardata in modo schifato“. 3 milioni di visualizzazioni per la clip video della tiktoker seguita da 835mila follower (e con 42 milioni di like). “Penso che una persona che si comporta così sia molto infelice”, “Io sono shockata, ma come ragionano le persone? Io non capisco” oppure: “Ma al di là di maschio o femmina, non è questo il modo di comportarsi. Mi dispiace troppo”, sono stati alcuni dei commenti. Al momento sembra che il supermercato non abbia commentato la vicenda.