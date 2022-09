Tu si Que Vales vince la gara all’auditel con ArenaSuzuki di Amadeus. Canale5 porta a casa il 28,2%, e RaiUno il 21,8% ma chiudendo prima. Il programma di Maria De Filippi convince e parte del segreto è senza dubbio Sabrina Ferilli. Lei e la conduttrice sono affiatate, e così ogni momento è buono per una gag. Lo hanno ben capito i concorrenti che hanno deciso di chiedere loro di imbracarsi e di librarsi in aria con loro, per un balletto. “Siamo facendo una figura di merd*”, la reazione dell’attrice durante la preparazione. Alla fine della prova, con tanto di Giovannino, il suo noto distrubatore, Ferilli è rimasta appesa: “Vieni giù ad aiutarmi”, ha chiesto alla conduttrice. Risate, in studio e probabilmente anche a casa.