A dire addio alla regina Elisabetta II tutti e otto raccolti attorno al feretro a Westminster Hall per un quarto d’ora, col capo chino. Gli adorati William e Harry che con la nonna Elisabetta e senza la mamma Diana sono diventati adulti. Poi Beatrice ed Eugenia, le affezionatissime figlie di Andrea, Zara Tindall e Peter Philips i figli della principessa Anna, e quelli del conte di Wessex, Lady Louise e il visconte Severn, i più piccoli. Tutti i cugini insieme, con William e Harry in uniforme, a vegliare la bara in raccoglimento, come i figli della regina hanno fatto prima di loro. È la prima volta che Harry ha indossato l’uniforme dall’inizio del periodo di lutto in cui era rimasto fino ad ora in ‘borghese’. Gli è stato consentito pare per decisione del re Carlo III.