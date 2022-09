Una foto bellissima. La sua mano, un gesto che vuol dire I Love You, Ti amo, il cielo vastissimo e blu. Gli auguri di Emma Marrone al papà Rosario, scomparso due settimane fa, descrivono quanto profondo e forte fosse il legame tra i due. È stata la cantante, a due settimane dalla morte del 66enne, a chiarire che a portarlo via è stata la leucemia. Ora gli auguri, perché, come dice in una story sempre su Instagram, lui c’è sempre: “Ciao papà, qui eravamo a Las Vegas. Uno dei viaggi più pazzi della mia vita. Le cose più belle le ho vissute con te. Continuerò a farlo. Te lo prometto. Mi manchi Ros. Come l’aria”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)