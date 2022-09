È The Pipol Gossip a lanciare un’indiscrezione che circola sui social: Alessandra Amoso e Aiello starebbero insieme, da un po’. “Alessandra Amoroso e Aiello, sono protagonisti in queste ultime ore di numerosi rumor fra gli utenti social circa una presunta ‘love story’. Migliaia di fan stanno rendendo virali alcuni indizi che potrebbero confermare il rapporto più che amichevole che li leggerebbe“, si legge sul popolare account di gossip. Che i due sono amici si sa da tempo, da quando lui nel 2020 disse “Ale è una matta, ci vogliamo bene“, ospite di Radio Zeta. Ora però per gli utenti Twitter (sembre informati su tutto, o almeno, così parrebbe) si sono convinti che sia amore: ecco alcuni tweet, tra il serio e il faceto. Ed ecco, sopratutto, la smentita della cantante che al collega chiede “Tu ne sapevi qualcosa?”.

???????????? E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa? pic.twitter.com/Z440ilPwZ2 — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) September 18, 2022

Se davvero Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme e noi abbiamo scoperto questa cosa solo ora, mi dispiace ma abbiamo fallito come social e dobbiamo valutare la possibilità di lasciare il posto a TikTok. — Trash Italiano (@trash_italiano) September 18, 2022

NOI DI TWITTER CHE SCOPRIAMO SOLO ORA CHE ALESSANDRA AMOROSO E AIELLO STANNO INSIEME pic.twitter.com/y2abAf9qWg — Giusymc98 ????????????????CL16 ???? (@giusymc98) September 17, 2022

Alessandra Amoroso e Aiello , ma Twitter dov’è stato sino ad ora ?? Dove ??? Credevo fosse la prima fonte d’informazione pic.twitter.com/7rSJ6Cy1jL — Anastasia???? (@missanastasiaax) September 17, 2022

Aiello e Alessandra Amoroso volevano toccare le stelle già un mese fapic.twitter.com/ChG641PtBo — • STE • (@stesimonc) July 2, 2022