È balzato fuori dalla lunghissima coda in attesa di arrivare fino alla bara della defunta Regina Elisabetta, per pregare per lei e renderle onore. Un uomo si è buttato sul feretro e ha cercato di afferrare la bara. La polizia lo ha subito bloccato e arrestato. I fatti, raccontati dai giornali britannici, risalgono alla notte del 16 settembre. L’uomo si è fatto strada nella coda, allontando persino una bimba di 7 anni, ed è arrivato a toccare la bara posta al centro di Westminster Palace. Secondo il DailyMail l’uomo è stato arrestato poco dopo le 22 e resta in custodia. Un testimone, Jon Williams, ha raccontato al tabloid che l’uomo è stato per tutto il tempo vicino a lui in coda ma che, a differenza degli altri presenti, non parlava con nessuno e anche quando qualcuno cercava di inetragire, rimaneva in silenzio: “È arrivato alla bara e per un attimo è sembrato che riuscisse a tirar via la bandiera. La gente intorno è rimasta scioccata, qualcuno ha gridato”.