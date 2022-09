Balla, come spesso fa nei video che posta su Instagram. Ma stavolta scoppia in lacrime. Britney Spears preoccupa i fan. La popstar ha caricato due volte lo stetto filmato e ha scritto: “Ho deciso di lasciare entrambi per vedere la differenza…”. Poi si sfoga: “Era da un po’ che non piangevo davanti alle telecamere! Non è un esaurimento stron*i, è una liberazione che mi serve da molto tempo. Un’esperienza spirituale sicuramente. Penso che dovrei farlo più spesso!”. Tra i commenti di sostegno quello dell’amica Paris Hilton, del marito Sam Hashgari e tanti, tantissimi fan che con affetto le fanno sapere di esserle vicino e la invitano a fare quello che la fa stare bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Channel 8 (@britneyspears)