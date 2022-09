Chiara Ferragni è molto attiva sui suoi social a proposito delle prossime elezioni. In ultima battuta ha invitato i suoi tantissimi follower ad andare a votare: “Per tantissime altre persone le elezioni saranno una carneficina, con la nascita (stando alle previsioni attuali) del governo più a destra della storia repubblicana”, si legge nello scritto di @apriteilcervello che Ferragni ha condiviso su Instagram. Ed ecco che, come spesso accade sui social su Twitter spunta una foto dell’imprenditrice digitale che risale a molti anni fa. Ferragni è insieme ad alcuni amici e dietro di lei campeggia il logo del Pdl (Forza Italia e Alleanza Nazionale). La foto è stata postata da Mattia Mauri. Tantissime le opinioni, molto diverse tra loro: “Quella sembra la Ferragni, quello alle spalle sembra il logo del Pdl, che inglobava pure Alleanza Nazionale, partito dal quale uscì Giorgia Meloni, poi divenuta ministro della gioventù. Quando lanci l’allarme democratico, augurati che le tracce del passato siano davvero sparite”, “La gente deve finire di giocare a fare gli agenti del KGB con le vite altrui, pensando che non si possa sbagliare (e qui non c’è nulla di sbagliato), non si possa cambiare idea, non si possa vivere un momento senza dover pensare alle conseguenze”, “E quindi? Non ho capito, uno nasce e muore con delle idee? Soprattutto quando poi si vede che è una bambina e quando il Pdl era molto diverso dal centro-destra di oggi. Sti cazzi della Ferragni ma questa cosa di andare a riprendere una foto di anni prima, per dimostrare cosa?”. Anche Selvaggia Lucarelli ha twittato: “Una foto di Chiara Ferragni a un convegno del Popolo delle libertà non mi sembra una prova più schiacciante di tutto quello che dice e fa ogni giorno” e ancora “Mi stupirebbe di più una sua foto di anni fa in un circolo di rifondazione comunista”. Sotto i post della giornalista, tanti commenti.