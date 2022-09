“Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati”. Il barista di Pianello d’Ostra, Asmir Seric, ha avuto due metri d’acqua nel suo local: “In due minuti sono arrivati due metri d’acqua. Mia moglie è rimasta ferita dalla vetrata sfondata dalla piena. Siamo usciti trenta secondi prima che fosse tutto sommerso. Sono passati due muniti da quando abbiamo visto l’acqua al parcheggio. Il tempo di spegnere qualche frigorifero ed è arrivata a un metro… non è una roba normale”