Da Instagram a Onlyfans per guadagnare 10mila euro al mese. Ilaria Borgonovo è sulla cresta dell’onda hot. Già, perché a nemmeno 26 anni, con una laurea in Giurisprudenza in bacheca e un lavoro da magistrato nel cuore, la Borgonovo ha letteralmente sfondato sul web mostrandosi in tutti i modi possibili. Dapprima, durante gli studi, influencer seguitissima su Instagram con foto piuttosto conturbanti ma anche la promozione di alberghi, ristoranti o capi di abbigliamento intimo. Poi ecco il passaggio della linea: la pagina di Onlyfans, presente e futuro – a pagamento – dell’erotismo e dell’hard.

In una intervista a Il Giorno, Borgonovo ha spiegato che ogni utente che si iscrive al suo profilo “ha la possibilità di provare gratis per cinque giorni, poi se decide di iscriversi scatta il pagamento di 5 dollari per il primo mese e 10 a partire dal secondo”. Stipendio mensile? “Anche diecimila euro”. Ovvio che le tipologie di abbonamento sono diverse: si va da quella standard a quella personalizzata, quindi dai 20 euro per una chat (ve li ricordate gli 899 su TeleVarazze alle tre del mattino?) ai 400 per quello che Borgonovo definisce un video “esplicito”. Insomma, chi mi ama mi segua. Su Onlyfans.