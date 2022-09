“Siamo primi in una statistica, a chi indovina do 40 euro. Avanti”. È iniziato così il discorso motivazionale di Gianmarco Pozzecco prima della sfida, valida per gli ottavi degli Europei di basket, tra Italia e Serbia (vinta dagli Azzurri per 94 a 86). I giocatori hanno iniziato ad avanzare “rimbalzi in attacco”, “meno punti subiti” fino ad Amedeo Tessitori: “Miglior difesa”. “Esatto”, ha detto l’allenatore, “difendiamo come abbiamo fatto fin qui e poi divertiamoci in attacco”. Alle 17.15 di oggi la partita contro la Francia.

Video Italbasket