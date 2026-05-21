Una Domenica Bestiale è una Domenica Bestiale: questa è l’unica certezza di cui disponiamo in questa sciagurata rubrica. Un po’ come il Fight Club con l’unica regola rappresentata dall’assenza di regole. Perché prendi ad esempio un parastinco, di norma oggetto atto a difendere…nelle domeniche in provincia invece può diventare tutt’altro. Come il solito messaggiaccio rompiscatole che ti arriva su una piattaforma online: ti aspetti sia il solito tizio che ti dice che un vecchio zio in Togo ti ha lasciato millemila fantastiliardi e invece… oppure un gol che di norma andrebbe festeggiato, o ritrovarsi il papà contro…ma non a casa quando tiri tardi, ma in campo.

COPRICAPO DI VOLPEDO

Scendiamo in Terza Categoria piemontese, dove l’Unione Sportiva Volpedo ha rimediato 400 euro di multa e una diffida. Qui la tifoseria ha scaldato l’ambiente insultando l’arbitro, ma il capolavoro è arrivato dai tesserati. “Per il comportamento dei propri sostenitori che in più riprese insultavano l’arbitro e per quello, successivo, dei tesserati che circondavano il direttore di gara, che riceveva sulla testa un parastinco. La situazione era così preoccupante che l’arbitro ha ritenuto di chiamare le forze dell’ordine che lo hanno accompagnato all’uscita” Il parastinco, del resto, nasce per proteggere la tibia, ma la Terza Categoria possiede quella magica flessibilità d’uso che lo trasforma, all’occorrenza, in un corpo contundente da lancio.

SE SEGNO TI PICCHIO

Restiamo in Piemonte, sponda Sant’Albano, per celebrare Andrea Pellegrini, squalificato per tre giornate. Il referto del Giudice Sportivo è pura letteratura d’avanguardia: Pellegrini ha strattonato per i capelli un avversario che tornava a centrocampo dopo la segnatura di una rete. Il dettaglio sublime? La rete era stata segnata dalla squadra di Pellegrini. “Per aver tirato per i capelli un avversario che si dirigeva a centrocampo dopo la segnatura di una rete. Si precisa che la rete era a favore della squadra del predetto giocatore il quale, pertanto, commetteva la condotta violenta in maniera ingiustificata. Inoltre lo stesso successivamente provocava il giocatore avversario creando ulteriore tensione”.

DAI MILITO AI DONGU

Spostiamoci in Prima Categoria sarda per una storia intercettata dai colleghi di “Cronache di Spogliatoio”. Davide Dongu, 44 anni, ha sfidato sul campo il figlio Alessandro, di 16, nel match decisivo tra Olmedo e Atletico Sorso. Per fortuna l’abbraccio finale ci ha risparmiato il remake del celebre Racing – Independiente quando i fratelli Diego e Gabi Milito si presero a parolacce e quasi alle mani in mondovisione, con relativo imbarazzo dell’oggetto dei rispettivi improperi, lo stesso, la madre. Qui la poesia ha trionfato: l’Olmedo del figlio ha vinto 4-1 salvandosi, ma l’unico gol dell’Atletico Sorso lo ha segnato papà Davide su rigore. Immaginiamo la faida familiare a tavola: “Papà, ci siamo salvati“. “Sì, ma io ti ho fatto gol dal dischetto, quindi stasera passi la scopa in cucina”.

CAPO VERDE: NIENTE SPAM

Chiudiamo con la favola di Roberto Lopes, difensore dello Shamrock Rovers. Come raccontato da Fanpage, il ragazzo riceve un messaggio su LinkedIn in portoghese. Pensando al classico spam di finti broker finanziari o procacciatori di criptovalute, lo ignora per nove mesi. Poi, colto da noia, passa il testo su Google Traduttore e scopre che non era un principe nigeriano decaduto, ma il CT di Capo Verde che lo convocava in Nazionale. Lopes ha risposto, è andato in Coppa d’Africa e ha marcato Mané. E ora giocherà anche i Mondiali. La morale è chiara: la prossima volta che trovate un messaggio strano su LinkedIn che vi offre un lavoro a Dubai, non cancellatelo. Potrebbe essere la federazione delle Fiji che cerca un terzino fluidificante.