Ballerini si ritira dal Giro d’Italia: l’azzurro cade in curva e saluta la corsa dopo il successo a Napoli

Davide Ballerini si è ritirato dal Giro d’Italia 2026. Vincitore sul traguardo di Napoli nella sesta tappa, il 31enne corridore canturino della XDS Astana è rimasto vittima di una brutta caduta nelle fasi iniziali della tappa, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 Km, a circa 150 chilometri dalla conclusione. L’azzurro ha provato a stringere i denti ma dopo un po’ è stato costretto a salire sull’ammiraglia. Ritiro anche per il belga Edward Planckaert (Alpecin-PremierTech). Ballerini mirava a essere uno dei protagonisti di giornata, vista la fuga da lontano prevista. La tappa è stata vinta da Narvaez, mentre Eulalio ha mantenuto la maglia rosa.

Il corridore della XDS Astana già dall’inizio è partito all’offensiva e ha cercato di trovare l’attacco giusto, venendo però immediatamente ripreso dal gruppo principale. E in quella fase il ciclista italiano è finito giù in una curva e ha sbattuto violentemente il fianco, senza per fortuna gravissime conseguenze. Davide Ballerini ha provato a rientrare, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ritirarsi dall’edizione del Giro d’Italia che gli ha regalato la prima vittoria. Un’annata fin qui parecchio sfortunata per Ballerini, che ora mira alla Brussels Cycling Classic in programma il prossimo 7 giugno.

L’ordine d’arrivo dell’undicesima tappa

Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) in 4h33’43” Enric Mas ESP (Movistar Team) s.t. Diego Ulissi ITA (XDS Astana Team) a 11″ Chris Harper AUS s.t. Aleksandr Vlasov RUS s.t. Christian Scaroni ITA a 1’13” Ludovico Crescioli ITA a 1’15” Simone Gualdi ITA a 2’17” Warren Barguil FRA a 2’19” Andrea Raccagni Noviero ITA s.t.

La classifica generale