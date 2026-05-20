Ballerini si ritira dal Giro d’Italia: l’azzurro cade in curva e saluta la corsa dopo il successo a Napoli
Davide Ballerini si è ritirato dal Giro d’Italia 2026. Vincitore sul traguardo di Napoli nella sesta tappa, il 31enne corridore canturino della XDS Astana è rimasto vittima di una brutta caduta nelle fasi iniziali della tappa, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 Km, a circa 150 chilometri dalla conclusione. L’azzurro ha provato a stringere i denti ma dopo un po’ è stato costretto a salire sull’ammiraglia. Ritiro anche per il belga Edward Planckaert (Alpecin-PremierTech). Ballerini mirava a essere uno dei protagonisti di giornata, vista la fuga da lontano prevista. La tappa è stata vinta da Narvaez, mentre Eulalio ha mantenuto la maglia rosa.
Il corridore della XDS Astana già dall’inizio è partito all’offensiva e ha cercato di trovare l’attacco giusto, venendo però immediatamente ripreso dal gruppo principale. E in quella fase il ciclista italiano è finito giù in una curva e ha sbattuto violentemente il fianco, senza per fortuna gravissime conseguenze. Davide Ballerini ha provato a rientrare, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ritirarsi dall’edizione del Giro d’Italia che gli ha regalato la prima vittoria. Un’annata fin qui parecchio sfortunata per Ballerini, che ora mira alla Brussels Cycling Classic in programma il prossimo 7 giugno.
L’ordine d’arrivo dell’undicesima tappa
- Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) in 4h33’43”
- Enric Mas ESP (Movistar Team) s.t.
- Diego Ulissi ITA (XDS Astana Team) a 11″
- Chris Harper AUS s.t.
- Aleksandr Vlasov RUS s.t.
- Christian Scaroni ITA a 1’13”
- Ludovico Crescioli ITA a 1’15”
- Simone Gualdi ITA a 2’17”
- Warren Barguil FRA a 2’19”
- Andrea Raccagni Noviero ITA s.t.
La classifica generale
- Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 44h17’41”
- Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) a 27″
- Thymen Arensman NED (Netcompany INEOS) a 1’57”
- Felix Gall AUT a 2’24”
- Ben O’Connor AUS a 2’48”
- Jai Hindley AUS a 3’06”
- Michael Storer AUS a 3’28”
- Derek Gee CAN a 3’34”
- Giulio Pellizzari ITA a 3’36”
- Chris Harper AUS a 4’09”