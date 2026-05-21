Obiettivo: “Predisporre le opere olimpiche”. Peccato che l’anno sia quello sbagliato, il 2027. Ma non c’è alcun errore (purtroppo), perché è tutto voluto. E allora ecco che il finanziamento di 200mila euro per i bacini di innevamento servirà per produrre neve artificiale quando i Giochi di Milano-Cortina saranno solo un ricordo. Per di più, con una delle tante sedi olimpiche la destinazione del fondo non ha nulla a che fare. Ma la Regione Lombardia va avanti, nonostante i rilievi della Corte dei Conti. La Commissione Bilancio prende atto del documento dei giudici contabili e va avanti come se nulla fosse.

Ecco la storia. Lo scorso 30 dicembre il Pirellone dà il via libera alla legge regionale 20/25, vale a dire la legge di Stabilità 2026-2028 che definisce le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti di bilancio nelle materie in cui l’ente è competente. Il 16 di marzo scorso la Cortei dei Conti invia la propria relazione al presidente della Giunta, Attilio Fontana, agli assessori e ai consiglieri. A pagina 34 affronta il finanziamento destinato al Comune di Casargo, nel Lecchese. Si fa riferimento a un bacino artificiale destinato all’innevamento e all’illuminazione delle piste dell’Alpe Giumello e dell’Alpe Paglio. Entrambe le stazioni sciistiche partono da circa 1.500 metri di quota e arrivano tra i 1.750 e i 1.800 metri. E, manco a dirlo, si trovano a circa 170 chilometri da Livigno e a 130 chilometri da Bormio, sedi ufficiali dei Giochi in Lombardia.

Ed è qui che intervengono i giudici contabili – presidente Susanna Loi – per manifestare la propria perplessità: “La Sezione formula osservazioni critiche sotto una duplice prospettiva. Da un lato”, scrivono, “l’intervento afferisce all’annualità 2027, mentre (com’è noto) lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina è nell’anno 2026; dall’altro, il Comune cui si indirizza l’intervento di spesa appare prima facie estraneo al novero delle località interessate dai Giochi. Di qui, la non coincidenza dell’esborso rispetto alla dichiarata finalità istituzionale”. Come scritto più volte da il Fatto Quotidiano, sono numerose le infrastrutture che verranno compiute a Giochi finiti, ma si tratta più che altro di opere legate alla mobilità. Qui, invece, si parla di soldi pubblici espressamente predisposti per le Olimpiadi e relativi alla produzione di neve tecnica. La Commissione Bilancio ha preso atto del documento della Corte dei Conti.

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