Andreas Muller cuore affettuoso. Il ballerino, fidanzato di Veronica Peparini, ha condiviso su Instagram un pensiero dolce per il fratello Daniel, ricoverato in ospedale pochi giorni fa, di cui ha pubblicato alcuni video e immagini. “L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in ospedale – ha scritto –. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso, i medici hanno scoperto che i battiti erano circa a 190 ed è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana”. Purtroppo, Daniel soffre di malori simili, ma Andreas non è voluto entrare nel dettaglio, evidenziando, invece, il miglioramento delle condizioni di salute del fratello: “Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia. Oggi potrà uscire per qualche giorno e poi dovrà rientrare in ospedale perché a fine mese dovrebbe sottoporsi a un piccolo intervento”. Infine, l’amorevole dedica: “Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato, sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi”.

