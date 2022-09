Shock a Los Angeles. Il rapper americano PnB Rock (vero nome Rakim Hasheem Allen) è stato ucciso mentre si trovava in un ristorante, il Roscoe’s Chicken & Waffles, con la fidanzata. Secondo le prime ricostruzioni, ieri a ora di pranzo un uomo si è avvicinato all’artista, minacciandolo e chiedendogli di dargli i gioielli. Il rapper 30enne si è rifiutato fermamente e l’uomo ha iniziato a sparargli fino ad ammazzarlo. Poi l’assassino è uscito dalla porta laterale del locale ed è fuggito con la macchina ad alta velocità. PnB Rock è stato portato d’urgenza in ospedale, dove ha perso la vita 45 minuti dopo. Prima della sparatoria, la fidanzata aveva pubblicato sui social una loro fotografia in cui era riportato il luogo dove si trovavano. Si suppone che il rapinatore sia andato direttamente nel locale, dopo aver visto la foto sui social.

L’ufficiale della polizia di Los Angeles, Kelly Muniz, ha spiegato alla stampa: “Stiamo controllando l’audio della registrazione della telecamera di sicurezza per determinare esattamente quali parole sono state scambiate prima dell’evento e per identificare l’assassino”. Naturalmente si stanno analizzando anche le telecamere dei negozi vicini per cercare di fornire un identikit del rapinatore, lo riporta il Los Angeles Times.

PnB Rock, acronimo di Pastorius e Baynton, un angolo di strada vicino a dove è cresciuto nel quartiere Germantown di Filadelfia, era noto alle forze dell’ordine. A 13 anni è stato inviato in un programma di detenzione giovanile per rapine e risse a scuola. A 19 anni è arrivata la condanna a 33 mesi di carcere per possesso di droga. Il 20 gennaio 2019 è stato accusato di “possesso con intento di spaccio , possesso di stupefacenti, beni rubati e altri reati connessi”, dopo che gli agenti hanno perquisito la sua casa di Bensalem, in Pennsylvania. Il 24 giugno 2014 PnB Rock ha pubblicato il suo primo mixtape “Real N*gga Bangaz”, scritto mentre era in carcere.