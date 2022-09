Nina Moric non sta bene. La showgirl, ex compagna di Fabrizio Corona, ha rivelato nelle sue stories di Instagram di avere alcuni problemi di salute, spiegando di essersi sottoposta ad una gastroscopia. Non solo, ha deciso di pubblicare proprio il referto dell’esame, descrivendo una serie di complicazioni sorte nell’ultimo periodo: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”. Nina Moric sembrerebbe soffrire di difficoltà digestive importanti che la starebbero mettendo ko, motivo per cui è costretta a passare molto tempo a casa. Nel documento pubblicato dalla showgirl, si segnala che è tutt’ora in corso una valutazione istologica per capire la causa e l’origine del problema intestinale che sta mettendo a dura prova la soglia del suo dolore. A questo si aggiunge anche la difficoltà per Nina a mantenere un rapporto con il figlio Carlos, da tempo sotto l’ala del padre Fabrizio Corona.