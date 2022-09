Il Monza esonera Giovanni Stroppa. Il cambio di guida tecnica arriva due giorni dopo il pareggio contro il Lecce, primo punto della formazione brianzola in Serie A, dopo cinque sconfitte consecutive. Nel comunicato ufficiale del club di Silvio Berlusconi, il Monza “ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A” e gli augura “i migliori successi professionali per il futuro”.

D’altronde, il presidente dei biancorossi era stato abbastanza chiaro ai microfoni di Rtl riguardo le scelte tattiche di Stroppa: “Deve cambiare. Ora ci devo pensare io“, aveva detto. Un monito che suonava come un verdetto per chi conosce la storia calcistica dell’ex proprietario del Milan. In attesa del sostituto di Stroppa la squadra verrà affidata all’allenatore della Primavera Raffaele Palladino, ex attaccante tra le altre di Genoa, Parma e Juventus.

Dopo la storica prima promozione in Serie A dello scorso anno e l’importante campagna acquisti estiva, ci si attendeva di più dalla squadra brianzola in queste prime sei uscite di campionato. Il Monza in questo momento è ultimo in classifica. Zero vittorie, cinque sconfitte. Un solo punto, raccolto fuori casa nell’ultima giornata contro il Lecce, in quello che a tutti gli effetti è diventato uno scontro salvezza. Un bottino troppo magro per un club arrivato nella massima serie con l’ambizione, neanche tanto nascosta, di guardare all’Europa.