Confronto a “L’aria che tira” (La7) tra la vicepresidente del Pd, Debora Serracchiani, e Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium.

Il giornalista chiede alla deputata cosa pensa delle dichiarazioni rese dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in una intervista al Fatto Quotidiano, dove il politico dem invoca il voto utile per Pd o per M5s (“Il voto utile? Legittimo che Enrico Letta lo invochi. E io voterò il Pd, ma in Puglia amministro con i 5 Stelle e ai miei qui devo dire: scegliete collegio per collegio il candidato migliore cercando di far confluire i voti su uno solo, che sia del Pd o dei 5stelle non importa”).

Serracchiani risponde: “Lo abbiamo sempre detto: a noi del Pd dispiace per come sono andate le cose ma non possiamo dimenticare come sono andate. Abbiamo investito tanto nella collaborazione coi 5 Stelle non solo a livello nazionale, tanto che in diverse elezioni amministrative, non ultima quelle regionali in Puglia, abbiamo collaborato così attivamente che siamo andati tutti dalla stessa parte proprio nella logica del centrosinistra. Purtroppo – continua – il M5s ha fatto una scelta diversa. Emiliano dice che il voto utile è quello che non va a Giorgia Meloni e alla destra. Quindi, noi chiediamo che il voto venga dato al Pd, perché ogni voto che viene dato fuori dall’alleanza di centrosinistra è un voto che viene dato direttamente alla Meloni. Sia quando si vota Conte, sia quando si vota Calenda si vota la Meloni“.

“Quindi, Emiliano sbaglia?”, chiede Gomez.

“No – replica Serracchiani – Emiliano fa una considerazione ovvia perché in Puglia siamo al governo assieme al M5s. Quindi, posso capire che lui abbia fatto quell’affermazione, ma non la condivido“.