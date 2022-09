I film di Paolo Virzì portano male alla Corona inglese? Nelle ore concitate della morte della regina Elisabetta al Lido di Venezia il tam tam della comunità cinefila ha cominciato a diffondere una curiosa coincidenza. Sia l’8 settembre 2022 – giorno in cui è morta Elisabetta – che il 31 agosto 1997 – giorno in cui morì Lady Diana – il regista livornese era a Venezia a presentare il suo film in anteprima mondiale. All’epoca fu Ovosodo, che poi vinse il Leone d’Argento, mentre nelle scorse ore è stato presentato – Fuori Concorso – Siccità. Inutile dire che il tam tam scorre sul filo della sardonica ironia, un po’ come l’umorismo da toscanaccio che si ritrova spesso nei film di Virzì, a cui mandiamo un grande abbraccio. Il prossimo re Carlo è comunque stato avvisato…