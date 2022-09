Come ogni anno, è tornata la Partita del Cuore. Nazionale cantanti contro Team Charity. E in prima serata su Rai2, anche Francesco Totti ha riassaporato il rettangolo di gioco, militando nella formazione degli artisti. Appena entrato in campo, però, il ‘Pupone’ ha dovuto fare i conti con la conduttrice della serata, Simona Ventura. Cavalcando l’onda del gossip nostrano e della chiacchieratissima rottura con Ilary Blasi, la presentatrice non ha esitato a porre all’eterno capitano giallorosso una domanda scomoda: “Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto”, ha chiesto Ventura. “Eh, sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia”, ha risposto Totti con un timido sorriso.

Un interrogativo pungente, frutto delle numerose notizie emerse nei mesi estivi. Se Ilary Blasi, infatti, ha spesso documentato le sue vacanze tra la Tanzania, Sabaudia, le Dolomiti e la Croazia, del ‘Pupone’ non c’è stata ombra sui social, se non qualche immagine catturata dai paparazzi. Nel frattempo, sono emersi nuovi dettagli sulla separazione e sembra che, presto, Totti potrà farsi vedere pubblicamente con Noemi Bocchi.