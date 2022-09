“Non dica fesserie”. Dopo lo chef Antonello Colonna, anche Mauro Corona boccia la proposta del fisico Giorgio Parisi per risparmiare energia. Cuocere la pasta in maniera passiva? “Si occupi di quello per il quale ha preso il premio Nobel”, ha dichiarato lo scrittore, ospite a ‘Cartabianca’, programma in onda su Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Attraverso un post su Facebook, infatti, Parisi aveva spiegato come fosse possibile cuocere la pasta spegnendo il gas due minuti dopo averla buttata. Coperchio chiuso e un minuto in più nella pentola. Tutto facile. Fin troppo per Corona, secondo cui il fisico non avrebbe le competenze adatte per esprimersi sull’argomento.

Durante la serata a ‘Cartabianca’, poi, lo scrittore ha commentato la situazione critica italiana. A pochi giorni dal voto, tra l’aumento di prezzi e il caro bollette, ha sentenziato: “Adesso non c’è il virus, ma l’aumento dei prezzi. Ora bisogna trovare delle soluzioni per i poveri”. Infine, si è lasciato andare a una drammatica ipotesi: “È la povera gente a essere terrorizzata. In autunno, le persone scenderanno in piazza per la fame”.