Una campagna elettorale breve ma sicuramente intensa. I leader girano l’Italia e si preparano al voto, in attesa del giudizio degli elettori il prossimo 25 settembre. Matteo Salvini punta anche sulla dieta con uno stop ai carboidrati: “Di fumare ha smesso tre anni e mezzo fa e sta mantenendo l’impegno. Niente dolci, tanta acqua e frutta. Sveglia prestissimo per fare la rassegna stampa e calibrare i contenuti dei comizi”, spiegano i suoi fedelissimi al Corriere della Sera. Il leader della Lega fa le ore piccole, spesso con dirette su TikTok anche dopo la mezzanotte, e la remise en forme ha già portato alla perdita di qualche chilo. Nella sua agenda è scomparsa la casella “pranzo” mentre non rinuncia a un pisolino in auto durante gli spostamenti: “A Modica ho mangiato la cioccolata? Ma non lo vedete che metto il Dietor nella tazzina? Sono a dieta stretta, anche la mia fidanzata mi dice che se voglio stare al governo devo dimagrire…“, ha raccontato al Corriere della Sera.

“Siete scorretti, io sono a dieta e mi avete portato nella casa del tortellino“, aveva scherzato nei giorni precedenti a Bologna. Sul fronte privato da giorni circolano voci sulle possibile nozze con la compagna Francesca Verdini o addirittura sull’arrivo di un terzo figlio: “La notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ho espresso un desiderio. Però, perché si realizzi, non bisogna raccontarlo. Però è un desiderio che non ha a che fare con la politica. Alla politica ci penso io. E non ha neanche a che fare con il calcio. Lì ce la facciamo da soli”, aveva detto il leader leghista lo scorso giovedì durante un evento elettorale a Milano. Secondo La Stampa la figlia di Denis Verdini avrebbe confidato agli amici che “Matteo esclude di volersi risposare, ma non di avere un altro figlio”, anche se “Francesca in cuor suo avrebbe l’ideale dell’amore da suggellare con le nozze”.