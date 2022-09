Non è il primo e non sarà l’ultimo equivoco nella storia dei social ma sarà ricordato a lungo quanto accaduto nelle scorse ore su Twitter. Una piccola disattenzione che, in pochi minuti, ha fatto balzare agli onori della cronaca l’account di una perfetta sconosciuta. Questo l’antefatto: Liz Truss viene annunciata come sostituta di Boris Johnson a Downing Street 10. In migliaia, quindi, iniziano a scriverle sul social network complimentandosi con lei per l’incarico di nuova premier britannico. Ed ecco che scatta il misunderstanding. Il popolo di Twitter inizia a “cinguettare” con un profilo (@liztruss) che non è l’account dell’ex ministra degli Affari Esteri britannico. L’account ufficiale della nuova leader del partito conservatore è “@trussliz”, con nome e cognome invertiti. In pochi minuti la situazione sfugge di mano e da tutto il mondo giungono sul profilo sbagliato migliaia di messaggi e di auguri, anche da parte di capi di stato. Tra questi non è passato inosservato quello di Magdalena Andersson, la premier svedese che, con il profilo ufficiale “@swedishpm”, ha scritto subito le proprie felicitazioni. “Non vedo l’ora di venirvi a trovare! Preparatemi le polpette”, ha risposto con ironia la finta Liz Truss. “La Svezia e il Regno Unito continueranno la profonda e completa collaborazione, importante per i nostri cittadini, le nostre economie e per la sicurezza”, si leggeva nel post poi immediatamente cancellato da Stoccolma. Troppo tardi, però, per le dinamiche Twitter che ha fatto salire ai vertici dei trend il profilo. Il popolo della rete, in pochi minuti, ha reso celebre l’account di una donna che non utilizzava la piattaforma social da ben quattro anni. Inevitabilmente, una volta compreso il malinteso, si è prestata subito al gioco divertendosi con tanti utenti. Con simpatia e sarcasmo ha descritto anche l’incontro con la regina confermando che “lei ed Elizabeth saranno presto besties”, ovvero amiche del cuore. Un continuo gioco di fantasia. Una semplice verifica sarebbe bastata a chiudere subito la vicenda, partendo dal fatto che già la foto profilo non corrispondeva a quella della vera premier. Ma si sa, il mondo virtuale è il regno dell’immediatezza e la verifica prima di qualsiasi commento è merce assai rara. Tutto questo accadeva mentre la vera Liz Truss pronunciava, nel primo discorso da premier, di portare “l’UK fuori dalla tempesta”.