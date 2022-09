Sono bastati alcuni minuti per trasformare un bellissimo sogno in un incubo a occhi aperti. A poche ore dal sì più importante della sua vita, un giovane perugino ha rinunciato a sposarsi, spezzando in un istante la gioia della fidanzata e i progetti di vita con lei. Una coppia di ragazzi umbri sarebbe dovuta convolare a nozze sabato scorso, ma, stando a Perugia24.net, lui ha avuto un ripensamento il giorno prima del matrimonio. “Non sono pronto”, avrebbe riferito alla futura moglie, forse assillato da dubbi e paure. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere nei pressi di Assisi e tutto era pronto per una giornata indimenticabile: chiesa, ristoranti, invitati e fotografi. Poi la drastica decisione da imputare a ragioni private, ma emotivamente dura da digerire per la giovane sposa, che attendeva da almeno un anno e pregustava già di assaporare e custodire un meraviglioso ricordo.