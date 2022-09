Mentre i politici approdano su TikTok, alcuni giovanissimi se ne vanno via. O almeno, se ne privano per un periodo determinato. È il caso di @cecdesiderato, una ragazza che ha deciso di vivere senza l’App cinese per 30 giorni. Come riportato da Webboh, il 30 luglio scorso lei aveva spiegato: “Ho preso una decisione. Eliminerò TikTok. Non è un video motivazionale. È una mia decisione. È vero, TikTok è un social tossico nel quale ognuno di noi si mette in comparazione con l’altro, ma prima di tutto è una perdita di tempo. Questo è il periodo dell’anno che si sogna tutto l’anno: l’estate. Quindi ho deciso che eliminerò TikTok per tutto agosto. Ci vediamo a settembre”. Poi, tornata sul social, la 16enne ha spiegato com’è andata la ‘social detox‘: “Sono partita per la montagna e ho fatto delle camminate. Poi sono ripartita per la Puglia, ho fatto i bagni al mare, mi sono divertita. Mi sono accorta che nei momenti morti, tutti e dico tutti scrollavano (passavano da un TikTok all’altro, ndr)”.

Dunque cosa faceva lei in quei “momenti morti”? “Ho scoperto altri hobby come la settimana enigmistica, che ho fatto diventare una moda! Stare senza TikTok è brutto le prime due settimane, poi ti rendi conto che cambia tutto: cambia il modo in cui vedi gli altri social e i video. Ti rendi conto che la maggior parte dei contenuti sono uno spreco di tempo. Mentre tu vedevi quei balletti o quelle musichette, potevi fare altre mille cose”. Infine ha concluso: “Questo mese è stato diverso: mi aspettavo di imparare qualcosa ma non mi aspettavo che avrei aperto così tanto gli occhi. P.S. Ovviamente non ho aperto neanche i video reel di Instagram o di YouTube”. Dunque addio social? Cosa ne sarà dei 20.2mila follower che la seguono su TikTok (dove ha un profilo privato)? “È stata un’esperienza sicuramente da rivivere – ha chiarito la ragazza -. Infatti il mio piano è questo: continuare senza TikTok per tutto l’anno scolastico. Almeno ci proverò. Continuerò a pubblicare, però, senza scrollare. Just do it”.