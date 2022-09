“Tolkien si sta rivoltando nella tomba“. Un’affermazione netta. Chi l’ha fatta? Elon Musk. A proposito di che? Del prequel del Signore degli Anelli. Si chiama Gli Anelli del Potere e ne sono andate in onda le prime puntate. Piaciuto? Non a tutti. Anche perché, va da sé, in questo caso non c’è Tolkien dietro. Le storie sono del tutto nuove e tra i fan che non hanno apprezzato c’è proprio Musk. Secondo molti è una critica che in realtà è rivolta a Jeff Bezos, boss di Amazon (Prime Video) dove la serie va in onda. Sarà così o Musk non è piaciuto il prequel? “Quasi tutti i personaggi maschili finora sono codardi, cretini o entrambi. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e simpatica”, ha scritto ancora. Parrebbe averla vista davvero.

Tolkien is turning in his grave — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022