Quella di Huggy Wuggy è una lunga storia. Avete presente il pupazzo blu con i denti aguzzi? Ebbene, se sì, ora lo starete visualizzando. Se no, un breve reminder: il signor Wuggy ‘nasce’ come protagonista di un videogame horror (nel quale era un assassino). Diventa popolare su Youtube, lo usano i Me Contro Te (in un video che poi rimuovono) e se ne parla in quanto pericoloso, “provoca ansia ai bambini”. Molte le segnalazioni alla polizia postale. Questo lo scorso maggio. Perché ne stiamo riparlando? Il pupazzetto assassino è finito nel mirino di Maddalena Corvaglia che al settimanale Confidenze ha raccontato la sua preoccupazione: “Come madre mi sento in dovere di dare dei punti fermi a mia figlia. Abbiamo perso il senso dell’orientamento e si nota nell’ansia dei bambini. Siamo noi genitori a doverci rassicurare. A Jamie non nascondo i problemi, ma per il suo bene prospetto soluzioni, sono sorridente e impartisco regole. Cerco di proteggere mia figlia dalle brutture che ancora non conosce. Bisogna vigilare, soprattutto su quello che guardano su Internet“, ha detto. Ed ecco che è spuntato Huggy Wuggy: “Veicola messaggi negativi, Jamie si fida di me e mi racconta tutto”, in questo caso quindi di aver intercettato il pupazzaccio.