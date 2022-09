“Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera”. Inizia così il videomessaggio pubblicato da Sangiovanni sul suo profilo Instagram per scusarsi con i propri fans per l’annullamento last minute del suo concerto in programma domenica sera a Cremona. “Purtroppo soffro di dolori e fitte allo stomaco da un anno e mezzo. Ho fatto delle cure. In alcuni momenti ne ho sofferto di più, in altri di meno. Non sono mai andato a farmi visitare: a volte pensi sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress o dell’ansia. Ho sempre trascurato tutto questo per dedicarmi al lavoro e alla musica”, ha detto il giovane cantante diventato una star dopo la vittoria ad Amici con il volto visibilmente contrito.

“Questa cosa mi è capitata ieri prima del concerto”, ha spiegato ancora Sangiovanni, raccontando senza filtri il malore avuto nella giornata di domenica. “Ero pronto vestito con le cuffie, stavo per salire sul palco, ho sentito queste fitte fortissime allo stomaco. Sono tornato in camerino. Purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, la pressione, ecc. Era tutto a posto. Nessuno aveva un farmaco o un medicinale che facesse al caso mio. Non erano solo fitte allo stomaco, avevo anche tanta nausea. Ho provato a prendere delle cose, ma non mi è passato. Abbiamo cercato qualcuno che andasse alla farmacia più vicina. Tutto questo ha fatto passare molto tempo”.

E ancora, Sangiovanni ha tenuto a sottolineare: “Sarei salito sul palco anche con il dolore, il problema è che avevo questa nausea molto forte: più mi muovevo più avevo i conati. Non sarei riuscito a cantare. Non era bello salire sul palco per rischiare di doverne scendere poco dopo. Vi avevo già fatto aspettare molto tempo. L’organizzazione e il mio team hanno deciso di rinviare il concerto a oggi stesso. Mi dispiace davvero tantissimo per tutte le persone che avevano preso il biglietto e che hanno speso soldi per spostamenti vari. Mi sento in colpa per quello che è successo”. L’appuntamento in Piazza del Comune a Cremona è quindi stato riprogrammato per questa sera: “Tutte le persone che non potranno venire stasera possono chiedere il rimborso in modo molto semplice. Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto e preoccupazione che mi avete mandato. Era l’ultima data del tour estivo, avremmo chiuso in bellezza. Nulla è perduto comunque. Ci vediamo stasera con il doppio dell’energia”, ha concluso.