Riunione di famiglia in casa Celentano. Sebbene sia molto riluttante nel farsi fotografare, come nel mostrarsi sui social, Adriano Celentano si è lasciato immortalare con la nipote Alessandra, celebre e severissima maestra di danza ad ‘Amici’. Posando in un selfie con la coreografa e la figlia Rosita, il cantante ha messo a tacere le voci che lo ritenevano in cattivi rapporti con Alessandra. “Nella vita la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!”, ha scritto la Celentano a corredo dello scatto pubblicato su Instagram. Rosita lo ha poi condiviso nelle stories, aggiungendo un emoji innamorata e quella di un bacio.

In una maglietta nera, scollata a V, e occhiali neri, l’artista è apparso in salute e in forma smagliante, come sottolineato anche dai fan (che hanno ringraziato la prof di ‘Amici’ per aver mostrato lo zio) nei commenti. “Che super Top… che stima per tuo zio infinita”, ha aggiunto, poi, Raffaella Mennoia, autrice televisiva e stretta collaboratrice di Maria De Filippi.