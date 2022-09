Francesco Totti e Ilary Blasi, la prima estate da separati sta ormai finendo e adesso la parola passa agli avvocati. Su l’ex capitano giallorosso e la nota conduttrice si continuano a riempire pagine di cronaca rosa. Ultima, in termini di tempo, l’indiscrezione riportata dal Corriere. Pare, infatti, che Blasi potrebbe trasferirsi a Milano, probabilmente per allontanarsi dal chiacchiericcio della Capitale ma anche per stare più vicina a Cologno Monzese (dove va in onda l’Isola dei Famosi). Nel caso, si trasferirebbe da sola? No. Con lei potrebbe andare anche Isabel, la terzogenita della coppia. E qui il pettegolezzo secondo cui l’ipotesi scatenerebbe il putiferio: “Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare”. Dove sarà la verità? Impossibile a dirsi. D’altronde i diretti interessati continuano a tacere e non è neanche così scontato che la conduttrice 41enne, avvezza agli studi televisivi, scelga di vuotare il sacco proprio di fronte ad una telecamera. Anzi, ci sarebbero delle “valutazioni in corso”. Non solo per lei, ma anche per l’ex calciatore 45enne. Non resta che attendere.