Uno spot elettorale uscito davvero male quello di Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia in corsa per una riconferma il prossimo 25 settembre. La clip, della durata di pochi secondi, avrebbe lo scopo di sostenere un sostegno alle donne casalinghe, intento nobile, comunicato malissimo. Nel video due donne intente a stirare e passare l’aspirapolvere annuiscono alle parole del senatore-imbonitore. Che il video non abbia fatto centro se ne è accorto lo stesso Mallegni che nel giro di poche ore lo ha fatto sparire da Facebook e Twitter, dove era stato postato nel pomeriggio di domenica 4 settembre, scatenando reazioni indignate.