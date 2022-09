“Breve storia triste”. Esordisce così Fedez nelle sue Storie di Instagram accingendosi a raccontare un aneddoto divertente legato al suo recente trionfo ai Power Hits Estate di Rtl 102.5. Il cantante marito di Chiara Ferragni è stato infatti premiato nella serata del 31 agosto scorso, assieme a Mara Sattei e Tananai, per “La dolce vita”, la loro canzone eletta tormentone estivo 2022. Proprio durante i festeggiamenti per la premiazione e le foto di rito, però, è successo un incidente sul palco: “Vinco dopo 4 anni il premio power hits per il brano dell’estate e mentre faccio le foto con il premio... il presidente di Rtl, Lorenzo Suraci (che saluto) cade sui miei premi e li rompe tutti“, ha raccontato Fedez ridendo al ricordo della scena.

“Questo è quello che rimane dei miei premi”, ha aggiunto poi mostrando i trofei a pezzi. “Li ha rotti tutti raga, tutti – ha proseguito il cantante tra le risate -. Ma la cosa ancora più bella è che ci sono degli scatti che immortalano la caduta di Lorenzo Suraci sui premi e adesso ve la pubblico…”, ha concluso condividendo i due scatti che immortalano lui e il gruppo di premiati sul palco e, in basso, i premi distrutti dal presidente di Rtl 102.5.