Ashley Harkleroad è approdata su OnlyFans. L’ex tennista, ritiratasi nel 2012, dopo aver scalato la classifica WTA fino alla 39esima posizione si è data ora alla pornografia. Sorpresa, ma non troppo. Già nel 2008, infatti, la statunitense aveva accettato di posare per la copertina della nota rivista erotica Playboy, scatenando opinioni divisive. Diventata professionista nel 2000, non è mai riuscita a vincere un torneo nel circuito WTA, fermandosi sempre ai primi turni negli Slam. Solo nel 2003, suo anno di grazia, era riuscita a prevalere su tenniste illustri come Hantuchova, Bovina e Shaughnessy, al tempo tutte e tre in top 20. Dopo due gravidanze e un tentativo di tornare a giocare, poi, ha deciso di smettere.

E allora, via con la carriera da fashion blogger e influencer, approvata anche dalla campionessa Serena Williams, che l’aveva definita “forte” per la sua intraprendenza fuori dal campo. Oggi, Harkleroad offre un servizio di intrattenimento erotico su abbonamento. Il costo? 9.99 dollari per accedere ai video hot della 36enne. “Sono la prima tennista professionista in assoluto ad essere sulla copertina di Playboy e ora su Onlyfans! Qui per goderti la libertà di espressione, questo è il tuo pass per il backstage. Sono sportiva, carina, giocosa e divertente! Sono nel fiore degli anni… ascoltami ruggire. Sono tornata ed è meglio che mai”, si legge nella biografia della tennista per pubblicizzare il canale.