Una famiglia distrutta dal porno. È quella di Kanye West, che sui social ammette la propria dipendenza dalla pornografia. Una passione così incontrollabile che avrebbe mandato in pezzi il suo nucleo familiare. La confessione arriva in un messaggio pubblicato sul profilo Instagram dell’ex assistente di Kylie Jenner, Victoria Villarroel. “Non lasciare che Kris ti faccia posare per Playboy, come ha fatto con Kylie e Kim” scrive il rapper, riferendosi a Kris Jenner, madre e agente della sua ex consorte e della sorella di quest’ultima, le quali in passato hanno posato per la celebre rivista. “Hollywood è un gigantesco bordello. La pornografia ha distrutto la mia famiglia. Ho a che fare con la dipendenza che Instagram promuove. Non lascerò che accada a Northy e Chicago” prosegue Kanye, accennando anche alle figlie.