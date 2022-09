“Grazie Ilicic 72”, questo lo striscione con cui i tifosi dell’Atalanta hanno voluto salutare Josip Ilicic, che per cinque anni ha vestito la maglia nerazzurra. Il giocatore lascia Bergamo dopo 60 gol e 44 assist in 172 partite: la rescissione del contratto è stata ufficializzata nei giorni scorsi. Ilicic non è più riuscito a tornare ai suoi livelli per via delle difficoltà che ha incontrato nelle ultime stagioni: una depressione con cui deve combattere da tempo e che è diventata pesante nei mesi più difficili della pandemia.

“Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni. 5 anni di gioia, felicità e magia, ma anche dolore e momenti non sempre facili“, ha scritto Ilicic nel post con cui ha salutato l’Atalanta. Poi l’ultimo addio allo stadio, con il toccante saluto del suo pubblico. “Non c’è bisogno di didascalia”, ha scritto la società postando il video.