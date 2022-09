Chi non aspetta Natale ogni anno? Luminarie e addobbi invadono le città e l’aria di festa si spande per le strade. E soprattutto, torna la maratona dei film di Harry Potter. Quest’inverno, la magia di Hogwarts andrà oltre lo schermo e sarà possibile partecipare alla Cerimonia del Ballo del Ceppo, a Milano. Per accogliere l’evento, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci assumerà le sembianze della Sala Grande, iconica stanza della saga. I visitatori saranno invitati a indossare mantelli e costumi e a sfoggiare le loro bacchette “magiche” preferite, al fine di fondersi con il celebre fantasy di J.K Rowling. È già possibile iscriversi alla lista d’attesa per la festa, mentre i biglietti saranno disponibili dall’8 settembre. Nel frattempo, c’è sempre tempo per riguardare la saga.