Fuori programma per Giorgia Meloni appena salita sul palco in piazza del Carmine a Cagliari. Un ragazzo con la bandiera arcobaleno è infatti salito sul palco, avvicinandosi alla leader di Fdi e chiedendole dei diritti delle persone Lgbtq+. “Ognuno vuole delle cose – ha risposto Meloni – Io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa”, sottolineando di rispettarlo pur “non essendo d’accordo” e che già in Italia esistono “le unioni civili”. Meloni ha poi continuato dicendo di rispettare “il coraggio delle persone che rivendicano quello in cui credono”.