“Quella collana di diamanti che mi ha regalato Johnny, sono stati i primi diamanti che ho posseduto. Li ha tirati fuori dalla fessura del culo”. Così, in un video su British Vogue, Kate Moss (compagna di Jonny Depp dal 1994 al 1998) è tornata a parlare della sua relazione con l’attore de I Pirati dei Caraibi. “Stavamo uscendo a cena e lui ha detto: ‘Ho qualcosa nel sedere. Puoi dare un’occhiata?’”, ha raccontato la stilista. Moss ha sfilato la collana di diamanti direttamente dai pantaloni di Depp.

Recentemente, la modella è stata una dei testimoni al processo per diffamazione dell’attore contro Amber Heard e, prendendo le difese dell’ex-compagno, ha contribuito a farlo trionfare nella milionaria disputa legale. Moss ha negato di essere stata spinta giù dalle scale dall’attore quando si frequentavano: “Stavamo lasciando la stanza, Johnny se n’è andato prima di me e c’era stato un temporale. Quando ho lasciato la stanza, sono scivolata giù per le scale e mi sono fatta male alla schiena”, ha raccontato, sottolineando come Depp fosse tornato indietro per soccorrerla.