“CEO of Billionaire Bears nft”. Questo è il dettaglio nella descrizione sul profilo Instagram di Nathan Falco Briatore che non è passato inosservato. Il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci a soli 12 anni sta già facendo passi da gigante nel mondo dell’imprenditoria. Lecito domandarsi però che cosa sia il Billionaire Bears Nft. La risposta arriva dal sito in questione: “Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT (gli NFT sono dei token crittografati che fungono da copia digitale di un contenuto visivo, audiovisivo o di altra natura che possono essere venduti e quindi acqustati, ndr) e un hotspot per affari e connessioni. Billionaire Bears ti dà accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!”. In poche parole Nathan Falco, come scrive Today.it, è il Ceo di una “collezione di orsi 3D unici integrati nel metaverso”. Questo fa di lui uno dei Ceo più giovani al mondo.