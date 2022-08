“Non ci sono parole per raccontare il tuo primo giro intorno al sole. Sei la nostra meraviglia, felice compleanno piccolo grande Samurai”. Con queste parole Kledi Kadiu, ex ballerino e professore di Amici, fa gli auguri di compleanno al secondogenito Gabriel per il suo primo anno di vita. Per l’occasione il danzatore condivide un video con le immagini del piccolo ripercorrendo alcuni momenti vissuti negli scorsi 365 giorni. Gabriel viene definito “samurai” perché ha già dovuto attraversare momenti difficili. Nei mesi scorsi Kledi aveva spiegato che il figlio è malato: “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto”, aveva detto il ballerino. Più di un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva per Gabriel prima di tornare a casa, ed ecco che il suo primo anno di vita diventa un’occasione ancora più importante da celebrare.