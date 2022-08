Ha appena spento 64 candeline, ma lo spirito resta sempre quello di una ragazzina. Madonna, che ultimamente sfoggia dei capelli rosa che non passano inosservati, ha intrapreso una relazione con Andrew Darnell, 23enne che ha preso il posto di Ahlamalik Williams (28 anni) nel cuore della popstar. La coppia esce allo scoperto sulla copertina di Paper e si mostra insieme sui social in scatti piuttosto provocanti, scatenando il gossip. Da anni ormai Madonna si accompagna a uomini ben più giovani, che puntualmente vengono definiti toy boy. Andrew fa il modello e lavora per la stessa agenzia di top star come Bella Hadid e Kate Moss. Di recente si è messo alla prova anche come attore nella commedia HBO Betty, ma tra le sue più grandi passioni c’è lo skateboard.

