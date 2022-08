Un altro addio a Ballando per le stelle. Dopo Roberta Bruzzone un altro volto del programma di Rai 1 lascia. Si tratta di Stefano Oradei, che su Instagram annuncia di aver lasciato la trasmissione di Milly Carlucci. “News. È giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che dopo 10 anni circa sarà il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano”. Oradei spiega quindi i propri piani per il futuro e augura il meglio allo staff di Ballando: “Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando. Un grande in bocca al lupo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STEFANO ORADEI official (@stefanooradei)