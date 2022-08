Ballando con le Stelle 2022 ai nastri partenza. Milly Carlucci ha confermato la giuria dello scorso anno. Unica grande assente? Roberta Bruzzone, opinionista a bordo pista. La notizia non era stata resa pubblica nei dettagli e non era noto se l’addio fosse volontà della trasmissione o della criminologa. Nelle scorse ore, in un post pubblicato su Instagram, Bruzzone ha chiarito. Nessun problema con il programma, né alcun diverbio con la conduttrice. Nel dichiarare il proprio forfait, la criminologa ha ringraziato lo staff televisivo con cui ha lavorato nei mesi scorsi. “Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia ‘avventura’ professionale nel programma Ballando con le Stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare”, ha esordito, commentando la foto di un articolo che annunciava la sua assenza dal programma. Poi ha spiegato le motivazioni della rinuncia: “Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti”. E ancora: “Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast. Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni. Ad Maiora semper”.

